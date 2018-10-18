Великобритания отреагировала на ЧП в Керчи

МИД Британии выразил соболезнования в связи с массовым убийством в Керчи

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»

Министерство иностранных дел Великобритании на своем сайте выразило соболезнования в связи с массовым убийством в политехническом колледже в Керчи "Мы глубоко огорчены нападением в политехническом колледже Керчи в Крыму, в результате которого были убиты и ранены люди, многие из которых были детьми", — говорится в тексте. Официальный представитель министерства подчеркнул, что Великобритания выражает искренние соболезнования родным и друзьям убитых и желает выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии. Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи.