Великобритания отреагировала на ЧП в Керчи

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МИД Британии выразил соболезнования в связи с массовым убийством в Керчи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Министерство иностранных дел Великобритании на своем сайте выразило соболезнования в связи с массовым убийством в политехническом колледже в Керчи.
"Мы глубоко огорчены нападением в политехническом колледже Керчи в Крыму, в результате которого были убиты и ранены люди, многие из которых были детьми", — говорится в тексте.
Официальный представитель министерства подчеркнул, что Великобритания выражает искренние соболезнования родным и друзьям убитых и желает выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи.
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