Капитан «Механика Погодина» написал Порошенко письмо

Капитан «Механика Погодина» написал письмо Порошенко

Петру Порошенко. Капитан заблокированного в порту Херсона российского судна «Механик Погодин» Михаил Замятин направил открытое письмо президенту Украины

«Обращаюсь к вам от имени экипажа танкера «Механик Погодин» с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с удержанием судна в порту Херсон. Учитывая непредсказуемые последствия подобных заявлений, мы обращаемся к вам как высшему должностному лицу, гаранту Конституции и права в стране, претендующей на достойное место в Европе», — сказано в письме, передает ТАСС.

По словам капитана, после двух месяцев бесцельного ожидания экипаж убедился в том, что блокировка судна «грубо нарушает права собственности и права человека, с каждым днем все больше угрожает жизни и здоровью команды танкера». Также в письме говорится, что ситуация создает угрозу «благополучию, экологической безопасности порта и города Херсон.

В письме сообщается, что „конфликт выгоден определенным силам Украины, разрушающим экономические связи“. „Порт Херсона, например, после двухмесячной задержки нашего судна в его акватории, остался без перегрузки, и проблема не только в том, что танкер мешает работе порта, но и в непредсказуемости действий местных органов власти и силовиков“, — пояснил капитан.

Также в обращении указано, что собственник судна рассматривает „логичный, но болезненный для нас вариант“. Владелец думает о консервации судна. По словам капитана, морякам собираются предложить покинуть территорию порта и „дожидаться справедливого решения исполнительных и судебных органов Украины дома, в России“.

Напомним, „Механик Погодин“ был задержан в украинском порту 10 августа. С момента задержания экипажу пришлось отбить три попытки незаконного проникновения на борт представителей Украины. Также российское судно пытались полностью обесточить. В сентябре члены экипажа вернулись в Россию.