Дочь Буша-младшего поведала о призраках в Белом доме

Дочь президента США рассказала о призраках в Белом доме

Дочь 43-го президента США Джорджа Буша–младшего Дженна Буш–Хагер побывала на утреннем шоу на канале NBC и рассказала, что в Белом доме водятся призраки. Об этом сообщает издание Huffington Post.

По словам женщины, однажды ночью из камина в одной из комнат Белого дома, которую она делила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов.

«Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали», — говорит она.

Через неделю история повторилась, но на этот раз из камина донеслось оперное пение.

Буш–Хагер утверждает, что рассказала об этом знакомому, который работал в Белом доме. Тот ничуть не удивился и ответил ей:

«Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь».

Дочь президента добавила, что считает привидения из Белого дома дружелюбными.

Дженна и Барбара родились в 1981 году. Когда Джордж Буш–младший стал президентом, сестрам было по 19 лет. В 2001 году Дженну задержали в Техасском университете в Остине, где она училась. Ее обвиняли в нарушении запрета на хранение алкоголя лицами, не достигшими 21 года. Через несколько недель дочь президента попыталась купить спиртные напитки по поддельным документам и снова попала в полицию.

В августе сообщалось, что жительница Великобритании объявила о готовности забеременеть от призрака из Австралии, с которым, по ее словам, у нее серьезные отношения. Она утверждала, что полностью отказалась от секса с реальными мужчинами в пользу невидимых партнеров.