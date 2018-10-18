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Дочь Буша-младшего поведала о призраках в Белом доме
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Дочь президента США рассказала о призраках в Белом доме 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: кадр из программы
Дочь 43-го президента США Джорджа Буша–младшего Дженна Буш–Хагер побывала на утреннем шоу на канале NBC и рассказала, что в Белом доме водятся призраки. Об этом сообщает издание Huffington Post.
По словам женщины, однажды ночью из камина в одной из комнат Белого дома, которую она делила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов.
«Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали», — говорит она.
Через неделю история повторилась, но на этот раз из камина донеслось оперное пение.
Буш–Хагер утверждает, что рассказала об этом знакомому, который работал в Белом доме. Тот ничуть не удивился и ответил ей:
«Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь».
Дочь президента добавила, что считает привидения из Белого дома дружелюбными.
Дженна и Барбара родились в 1981 году. Когда Джордж Буш–младший стал президентом, сестрам было по 19 лет. В 2001 году Дженну задержали в Техасском университете в Остине, где она училась. Ее обвиняли в нарушении запрета на хранение алкоголя лицами, не достигшими 21 года. Через несколько недель дочь президента попыталась купить спиртные напитки по поддельным документам и снова попала в полицию.
В августе сообщалось, что жительница Великобритании объявила о готовности забеременеть от призрака из Австралии, с которым, по ее словам, у нее серьезные отношения. Она утверждала, что полностью отказалась от секса с реальными мужчинами в пользу невидимых партнеров.
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