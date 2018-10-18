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На Украине не захотели отдавать церковь Константинополю
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Украинские депутаты заблокировали передачу Андреевской церкви Константинополю 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Представители «Оппозиционного блока» Украины внесли в Верховную раду документ об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату, из-за этого решение парламента на этот счет заблокировано до рассмотрения депутатского обращения.
«С коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовили и подали проект постановления Верховной рады об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому патриарху», — передает слова депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина РИА «Новости».
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Таким образом депутаты смогли по крайне мере на время заблокировать подписание постановления о передаче храма Константинополю. Перед этим необходимо рассмотреть проект постановления депутатов от «Оппоблока».
В четверг депутаты Верховной рады со второй попытки приняли закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. За это решение проголосовали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении передать храм Константинополю во вторник.
Андреевская церковь построена в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Сейчас она относится к непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
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