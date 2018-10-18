Эрдоган высказался в поддержку гагаузской автономии в Молдавии

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался в поддержку конкретных мер для реализации автономного статуса Гагаузии в составе Молдавии

Это заявление Эрдоган сделал в ходе своего двухдневного официального визита в Молдавию.

"С 1994 года (когда в Молдавии был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии — ред.) я счастлив видеть, что Молдавия и Гагаузия начали жить вместе и в мире. Наличие Гагаузии делает еще более важными отношения между Турцией и Молдавией. Мы сошлись во мнении с молдавским президентом и главой Гагаузии о необходимости принятия конкретных шагов по действенности гагаузской автономии. Турция, как и раньше, будет поддерживать гагаузов. Мы хотим видеть Гагаузию развивающейся вместе с Молдавией", — сказал Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Игорем Додоном и руководителем Гагаузской автономии Ириной Влах. Трансляцию вел телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что территориальная целостность Молдавии особо значима для Турции.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — на тот момент торгово-экономическое объединение России, Белоруссии и Казахстана.

Гагаузы — потомки тюркоязычных булгар, переселившихся в VII веке с берегов Волги на Балканы и принявших в IX веке христианство.