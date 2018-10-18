Ещё
Эрдоган высказался в поддержку гагаузской автономии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган высказался в поддержку гагаузской автономии в Молдавии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Мирослав Ротарь
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался в поддержку конкретных мер для реализации автономного статуса Гагаузии в составе Молдавии.
Это заявление Эрдоган сделал в ходе своего двухдневного официального визита в Молдавию.
"С 1994 года (когда в Молдавии был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии — ред.) я счастлив видеть, что Молдавия и Гагаузия начали жить вместе и в мире. Наличие Гагаузии делает еще более важными отношения между Турцией и Молдавией. Мы сошлись во мнении с молдавским президентом и главой Гагаузии о необходимости принятия конкретных шагов по действенности гагаузской автономии. Турция, как и раньше, будет поддерживать гагаузов. Мы хотим видеть Гагаузию развивающейся вместе с Молдавией", — сказал Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Игорем Додоном и руководителем Гагаузской автономии Ириной Влах. Трансляцию вел телеканал NTV.
Эрдоган добавил, что территориальная целостность Молдавии особо значима для Турции.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — на тот момент торгово-экономическое объединение России, Белоруссии и Казахстана.
Гагаузы — потомки тюркоязычных булгар, переселившихся в VII веке с берегов Волги на Балканы и принявших в IX веке христианство.
Последние новости
Стало известно, от чего скончались большинство жертв трагедии в Керчи Устроившего стрельбу в Керчи подростка могли использовать "Был жестоким": соседка стрелка из Керчи рассказала о его детстве
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал причину трагедии в Керчи365
На Украине не захотели отдавать церковь Константинополю110
Первые фото из колледжа в Керчи после атаки24
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика92
Навальный опубликовал ответ Золотову466
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Происшествия
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение