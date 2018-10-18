Марихуана вызвала ажиотаж в Канаде

Спрос на марихуану в Канаде резко увеличился после легализации наркотика. У немногочисленных мест продажи собираются огромные очереди. Покупатели стоят в них часами, сообщает ТАСС , ссылаясь на телеканал CCTV.

Первые покупатели появились у входов в такие магазины в Монреале ещё ночью, за несколько часов до открытия. В Калгари первый клиент занял очередь накануне днем.

Ранее в полиции Канады заявили о готовности к легализации марихуаны.

В провинциях Канады находится лишь одна или две законные точки продажи марихуаны. В самой густонаселенной провинции Онтарио, где расположены Оттава и Торонто, продажи откроются весной будущего года.

Купить марихуану в Канаде легально с 17 октября можно и в онлайн-магазинах, где также отмечен ажиотаж. При этом, соцопросы показывают небольшой интерес к легализации марихуаны в Канаде.