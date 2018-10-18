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Марихуана вызвала ажиотаж в Канаде
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Марихуана вызвала ажиотаж в Канаде 

News.ru 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Спрос на марихуану в Канаде резко увеличился после легализации наркотика. У немногочисленных мест продажи собираются огромные очереди. Покупатели стоят в них часами, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CCTV.
Первые покупатели появились у входов в такие магазины в Монреале ещё ночью, за несколько часов до открытия. В Калгари первый клиент занял очередь накануне днем.
Ранее в полиции Канады заявили о готовности к легализации марихуаны.
В провинциях Канады находится лишь одна или две законные точки продажи марихуаны. В самой густонаселенной провинции Онтарио, где расположены Оттава и Торонто, продажи откроются весной будущего года.
Купить марихуану в Канаде легально с 17 октября можно и в онлайн-магазинах, где также отмечен ажиотаж. При этом, соцопросы показывают небольшой интерес к легализации марихуаны в Канаде.
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