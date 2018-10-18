В ЕС прокомментировали трагедию в Керчи

ЕС выразил соболезнования близким погибших и пострадавших теракта в Керчи. Об этом заявил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС.
"Мы потрясены тем, сколько молодых жизней потеряно, и желаем полного и скорейшего выздоровления раненым", — заявил он.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".
В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.