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Мэй готова уступить в вопросе ирландской границы
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Мэй готова уступить в вопросе ирландской границы ради Brexit, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова отказаться от одного из ключевых требований по Brexit, касающегося ирландской границы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По словам источника, Мэй и ее советники по Brexit принимают позицию Евросоюза о том, что решение вопроса ирландской границы должно быть не ограниченным по времени. Ранее Мэй настаивала на определении конечной даты по вопросу границы, что помогло бы избежать задержки выхода Британии из ЕС, отмечает агентство.
"Это решение открывает возможность, благодаря которой Британия окажется бессрочно привязанной к таможенным правилам ЕС", — отмечает Блумберг.
В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС.
Для ЕС будет приемлемым вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.
Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что лидеры 27 государств, остающихся в Евросоюзе, на встрече по Brexit 17 октября в Брюсселе не установили дедлайн для переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС.
Так называемый "жесткий" Brexit — то есть выход страны из состава ЕС без договоренности о порядке этого процесса — грозит тем, что законодательство ЕС, которое сейчас распространяется на Великобританию, в частности в торговой и таможенной сферах, перестанет применяться к стране сразу после "развода", запланированного на 29 марта 2019 года.
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