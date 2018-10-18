Евроинтеграция Молдавии сорвалась 

Закон о евроинтеграции не прошел второе чтение в парламенте Молдавии. Четыре фракции — социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы отказались от голосования по документу.
«Пятьдесят четыре голоса было отдано за поддержку. Если бы 13 депутатов — либерал-демократы и либералы — не покинули зал заседания, то проект мог бы быть утвержден», — цитирует РИА Новости спикера парламента Андриана Канду.
Для принятия закона были необходимы голоса 67 депутатов.
«Это провал страны, у которой был шанс создать европейское будущее. Мы рассматриваем возможность инициировать референдум по вопросу европейской интеграции. Возможно, он будет проведен в тот же день, что и парламентские выборы», — добавил Канду.
Выборы в Молдавии назначены на февраль 2019 года.
Как писал News.ru, 29 сентября премьер-министр Молдавии Павел Филип обратился к РФ с призывом начать процесс вывода военных сил с территории Приднестровья. Он сделал заявление, выступая на заседании ГА ООН.
После этого Генеральная ассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование 22 июня. Её поддержали 64 государства, против высказались 14, ещё 83 страны воздержались.