В Британии всерьёз взялись за «жителей Лондонграда»

Spiegel: власти Великобритании всерьёз взялись за «жителей Лондонграда»

Дни «Лондограда» сочтены — британские власти всё-таки «взялись за олигархов», поскольку больше не желают, чтобы их страна была «мировой машиной по отмыванию денег», пишет Der Spiegel . Как отмечает издание, в настоящее время Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) ведёт следствие по более чем ста делам, и имена россиян в них встречаются довольно часто.

«Дни Лондонграда сочтены — британские власти взялись за олигархов», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Великобритания больше не хочет быть «мировой машиной по отмыванию денег». Многие бизнесмены теперь «неожиданно» должны подтвердить, что своё состояние они заработали законным путём, поясняет автор статьи Саша Цастираль.

Речь идёт о новом антикоррупционном законе, который должен ограничить незаконные денежные потоки и который британские СМИ окрестили, по аналогии с названием сериала телеканала BBC, «законом МакМафия», уточняет журналист Der Spiegel.

Долгое время, по словам Цастираля, власти Великобритании, несмотря на критику, не делали ровным счётом ничего, чтобы остановить поступление «сомнительных» денежных средств со всего мира в британский банковский сектор.

Изменилась же ситуация кардинальным образом после хакерских скандалов, «российского вмешательства» в президентские выборы в США 2016 года и в первую очередь после покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

«Последовал разворот на 180 градусов. Значительная часть политического истеблишмента поддерживает правительство в этом вопросе. Парламентарии, которые долгое время высказывались против вмешательства государства в свободную торговлю, теперь требуют, чтобы денежные потоки из бывших советских республик были тщательно проверены», — отмечает автор статьи.

После же того как стало известно, что Роман Абрамович столкнулся с проблемами при продлении своей инвесторской визы, многие наблюдатели увидели в этом «зеркальный ответ» британского правительства Кремлю. Спустя некоторое время российский бизнесмен забрал заявление на получение визы и «с тех пор больше не появляется в Лондоне», утверждает журналист немецкой газеты.

Впрочем, продолжает Цастираль, подобная участь ждала не только Романа Абрамовича.