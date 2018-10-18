Американист высказался об ударе авиации США в Сирии

«Сидят на нескольких стульях». Американист об ударе авиации США в Сирии

В результате авианалета погибли шесть курдских бойцов, около 15 получили серьезные ранения. По словам собеседника агентства, курды в момент авиаудара вели наступление на позиции "Исламского государства" *.

В районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается наступление на боевиков курдских группировок из Сирийских демократических сил при поддержке коалиции во главе с США.

Источник добавил, что данный район вновь перешел под контроль террористической организации, поскольку между американскими военными и Сирийскими демократическими силами нет координации действий.

"Американские военные совершали огромное количество ошибок и в Афганистане, и в Ираке — и продолжают совершать их в Сирии. Во-первых, это говорит о том, что американская разведка работает плохо, предоставляя боевым частям неточные или ошибочные данные. Во-вторых, это напоминает нам о том, что Вашингтон в своей ближневосточной стратегии пытается усидеть сразу на нескольких стульях, делая ставку сразу на многих игроков с противоположными интересами. В том числе одновременно они пытаются использовать в своих интересах и радикальные группировки, и их противников — в данном случае курдов. При такой ситуации удары по тем, кого США официально объявили союзниками, конечно, становятся неизбежными", — считает Константин Блохин.

* Террористическая организация, запрещенная в России