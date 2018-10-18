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Школы на юге Израиля возобновили работу
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Школы на юге Израиля возобновили работу после ракетных обстрелов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Itamar Grinberg / Acre
Израильские военные разрешили в четверг возобновить занятия в школах южного города Беер-Шевы и населенных пунктов вдоль границ с сектором Газа, сняв ограничения, которые были введены накануне из-за палестинских обстрелов.
Уже почти сутки конфликтующие стороны воздерживаются от новых ударов после того, как выпущенная боевиками ракета попала в жилой дом в 200-тысячной Беер-Шеве, а израильская авиация в ответ атаковала в секторе Газа два десятка объектов военизированных группировок.
"По результатам анализа оперативной обстановки принято решение отменить ограничительные меры в районах, граничащих с сектором Газа", — сообщила армейская пресс-служба.
Накануне по соображениям безопасности местные власти, в частности, отменили занятия в школах Беер-Шевы, Сдерота и приграничных поселков.
Местные СМИ передают, что в среду вечером ситуация вокруг сектора Газа обсуждалась на заседании военно-политического кабинета. Встреча ключевых израильских министров завершилась без сообщений о каких-либо принятых решений.
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС дистанцировалось от обстрелов Израиля, осудив их как "безответственную попытку" сорвать переговоры о долгосрочном урегулировании, которые идут при посредничестве Египта и ООН.
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