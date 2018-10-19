Врач в Казахстане отказала русскоговорящему ребенку

На суд народа!



Только по тому что мы русские! Она не захотела принимать четырёх летнего ребёнка с острым атитом. Из за нашей национальности! Сказала прямо в лицо!

Участковый детский врач в городе Аркалыке (Казахстан). Утебаева Мольдыр Жумагалиевна pic.twitter.com/o9Z65ahy5E— Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 16 октября 2018 г.