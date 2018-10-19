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Врач в Казахстане отказала русскоговорящему ребенку
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В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Twitter
В Казахстане врач отказать принять ребенка с острым отитом, поскольку мать малыша разговаривала с ней по-русски.
На опубликованной в Сети записи слышно, что на вопрос женщины "То есть, раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию" медик отвечает "Да, уезжайте".
По словам автора публикации, медработник отказалась принять четырехлетнего ребенка и грубо разговаривала с его матерью.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Аркалык Костанайской области.
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