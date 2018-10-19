Врач в Казахстане отказала русскоговорящему ребенку

В Казахстане врач отказать принять ребенка с острым отитом, поскольку мать малыша разговаривала с ней по-русски.
На опубликованной в Сети записи слышно, что на вопрос женщины "То есть, раз мы русские, мы должны уехать лечиться в Россию" медик отвечает "Да, уезжайте".
На суд народа!
Только по тому что мы русские! Она не захотела принимать четырёх летнего ребёнка с острым атитом. Из за нашей национальности! Сказала прямо в лицо!
Участковый детский врач в городе Аркалыке (Казахстан). Утебаева Мольдыр Жумагалиевна pic.twitter.com/o9Z65ahy5E— Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 16 октября 2018 г.
По словам автора публикации, медработник отказалась принять четырехлетнего ребенка и грубо разговаривала с его матерью.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в городе Аркалык Костанайской области.