«Караван мигрантов» прорвался к границе с Мексикой

Мигранты из Гондураса, прорвавшиеся в Мексику, ранили семерых человек

Мигранты из Гондураса , которые 19 октября прорвались через границу Мексики Гватемалы , нанесли ранения нескольким людям. Такие данные сообщил портал Universal.

Как уточняется, мигранты использовали камни против сотрудников правоохранительных органов , пытавшихся не допустить прорыва. В результате шестеро полицейских были ранены. Также пострадала журналист издания Universal, передает РИА Новости

Ранее власти Мексики пообещали открыть проход и пропускать мигрантов группами по 50 человек. Многих это не устроило в связи с отсутствием у людей необходимых документов, в том числе паспортов.

Сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки направляются сейчас в сторону Соединенных Штатов. Всего в них идут несколько тысяч человек. На пути мигрантов оказалась Мексика, власти которой предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но при этом потребовали от мигрантов соблюдения норм миграционного законодательства страны.