На МИД Словакии напали хакеры

В Словакии компьютеры МИД подверглись хакерской атаке

Хакерам, взломавшим компьютерные системы словацкого МИД , не удалось добраться до секретных материалов, в их руки, судя по всему, попала лишь рутинная текущая переписка ведомства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Борис Гандел.

Ранее в среду словацкий премьер Петер Пеллегрини сообщил журналистам, что компьютерные системы внешнеполитического ведомства подверглись массивной хакерской атаке из-за рубежа. По его словам, взлом компьютерной сети МИД обнаружила военная разведка, сотрудники которой обратили внимание на нестандартное поведение компьютеров. Как отметил премьер, вредоносный код позволял хакерам фильтровать данные с целью их пересылки на сервера за рубежом.

Как рассказал Гандел, в руки компьютерным взломщикам могла попасть лишь рутинная текущая переписка между подразделениями внешнеполитического ведомства.

"Ни к каким секретным материалам взломщики не добрались. Передача всей чувствительной информации происходит по иным каналам, которые очень хорошо защищены", — сказал РИА Новости Гандел.

Как сообщил журналистам премьер Пеллегрини, руководству военной разведки поручено проверить актуальное состояние защиты всей правительственной компьютерной сети. По его словам, атаку провела "серьезная наднациональная разведывательная организация". Премьер предложил усилить кооперацию с теми, кто занимается расследованием подобных атак в соседних странах. Пеллегрини намерен обратиться к другим членам правительства с предложением увеличить финансовые инвестиции для кибернетической безопасности.