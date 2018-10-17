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На президента Гаити совершили покушение
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На президента Гаити совершили покушение 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Неизвестные совершили покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза, глава государства не пострадал, сообщает портал Haiti Libre.
Покушение было совершено в городе Пон-Руж в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина — основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I.
Сообщается, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал.
Двое сотрудников службы безопасности президента были ранены, один из них в голову. О других обстоятельствах инцидента или аресте подозреваемых не сообщается.
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