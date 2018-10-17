США выйдут из еще одной международной организации

В Белом доме объяснили такой шаг тем, что ВПС установил заниженные сборы для небольших посылок из Китая и других стран, что по мнению американского лидера, наносит ущерб американской почтовой инфраструктуре, так как стоимость отправки посылки из, например, Пекина в американские города меньше, чем пересылка между городами внутри страны.

При этом отмечается, что выход Соединенных Штатов из организации не будет немедленным — у Вашингтона есть время на заключение новой сделки с Всемирным почтовым союзом.