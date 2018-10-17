Ещё
США выйдут из еще одной международной организации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США выйдут из еще одной международной организации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Reuters
Белый дом заявил о намерении США покинуть Всемирный почтовый союз из-за тарифов на посылки из Китая и других стран, сообщает в среду The Hill со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.
В Белом доме объяснили такой шаг тем, что ВПС установил заниженные сборы для небольших посылок из Китая и других стран, что по мнению американского лидера, наносит ущерб американской почтовой инфраструктуре, так как стоимость отправки посылки из, например, Пекина в американские города меньше, чем пересылка между городами внутри страны.
При этом отмечается, что выход Соединенных Штатов из организации не будет немедленным — у Вашингтона есть время на заключение новой сделки с Всемирным почтовым союзом.
Парламентская газета: последние новости
Де Мистура в конце ноября покинет пост спецпосланника генсека ООН по Сирии Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!» Джабаров прокомментировал заявление Порошенко о намерении использовать украинские ВВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи440
Стало известно происхождение взрывчатки стрелка в Керчи157
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых183
Благодарность закончилась: Польша сходит с ума535
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы11
Видео
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
02:04
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение