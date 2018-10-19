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В ОБСЕ захотели завершить войну за короткий срок
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В ОБСЕ заявили о возможности завершить войну в Донбассе за ультракороткий срок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что военную сторону конфликта в Донбассе можно остановить за считанные часы.
«В течение одного часа», — ответил Хуг на вопрос, за какой срок можно прекратить военный конфликт на востоке Украины, передает «Голос Америки».
Однако он отметил, что это лишь военная составляющая конфликта, а с другими составляющими придется разбираться дольше.
По его словам, разминирование территорий, например, будет тяжелой задачей, а восстановление разрушенной экономики на востоке Украины растянется на длительное время.
Хуг подчеркнул, что от мин даже во время затишья в боевых действиях гибнут дети.
При этом дипломат не стал говорить, кто виновен в конфликте. По его словам, к нарушениям прибегают все стороны и шаги к прекращению конфликта должны быть «зеркальными».
Хуг также заявил, что не стоит требовать от правительства Украины односторонних уступок, потому что это «не поможет быстрому достижению мира».
Напомним, во время пресс-конференции, когда были объявлены предварительные результаты выборов 2014 года, президент Петр Порошенко заявил, что закончит конфликт в Донбассе за считанные часы. Впоследствии он извинился перед гражданами Украины за данное им обещание. После этого Порошенко предложили извиниться за победу на президентских выборах.
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