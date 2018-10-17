В Афганистане на фугасе подорвался патруль НАТО

В провинции Парван расположена авиабаза Баграм — крупнейший объект НАТО в Афганистане.

По данным командования миссии "Решительная поддержка", патруль коалиции подорвался на самодельном фугасе.

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