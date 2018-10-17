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В Афганистане на фугасе подорвался патруль НАТО
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В Афганистане на фугасе подорвался патруль НАТО 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: NATO / Sgt. Joe Parrish
Не менее трех военнослужащих НАТО ранены в результате взрыва в провинции Парван на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.
По данным командования миссии "Решительная поддержка", патруль коалиции подорвался на самодельном фугасе.
В провинции Парван расположена авиабаза Баграм — крупнейший объект НАТО в Афганистане.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Запрещённые в России террористические организации
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