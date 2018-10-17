Благодарность закончилась: Польша сходит с ума

Благодарность закончилась: как в Польше сносят памятники

Польше начался процесс демонтажа памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, но он был приостановлен полицией почти сразу же после начала работ. Как объяснили правоохранители, они не могут позволить продолжить этот процесс, пока не увидят документы, разрешающие проведение демонтажа. Памятник планируют снести в течение месяца.

Польские власти собираются снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке. Рабочие уже приступили к его демонтажу, но спустя несколько часов их работу приостановила полиция, передает корреспондент ТАСС с места событий.

«Документы, разрешающие демонтаж, есть, но пока мы не увидим их воочию, мы не позволим продолжать», — объяснил представитель правоохранительных органов. памятник снесут уже в этом месяце.

После демонтажа элементы памятника передадут музею «Проклятых солдат».

Сообщается, что во вторник, 16 октября, памятник обнесли забором. Как передает корреспондент агентства, гуляющие в парке люди отзываются о планах по сносу памятника в основном негативно. Многие даже принесли к забору цветы и зажженные лампады.

Мемориал был создан на месте братской могилы 26 советских солдат. Его открыли 15 сентября 1946 года. В 1968 году из-за реконструкции площади Вашингтона останки красноармейцев эксгумировали и перезахоронили на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве . Сам памятник установили в глубине главной аллеи парка.

Прошлой осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Нововведения предполагают снос советских памятников. По данным Института национальной памяти Польши, демонтажу подлежат примерно 450 памятников по всей стране, и большая часть из них — мемориалы солдатам Красной армии. По закону эти памятники необходимо убрать из общественных мест в течение года.

После принятия закона 20 февраля депутаты горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство) приняли решение демонтировать другой памятник Благодарности Красной армии, который был установлен в 1949 году.

Случаи осквернения памятников погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны в Польше в последнее время участились. От рук вандалов также пострадали памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне, памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура, памятник советским воинам в Миколине.

В середине сентября злоумышленники даже пытались взорвать первый послевоенный монумент советским солдатам, установленный в 1945 году в память о воинах, погибших при форсировании Одера. При попытке подрыва вандалы использовали самодельную бомбу.

Как сообщил руководитель польской военно-патриотической организации «Курск» Ежи Тыц, вандалы собирались совершить взрыв в ночь на 13 сентября. Они заложили большую банку с газом весом примерно 12 кг и объемом около 20 л у подножия монумента.

«Для меня это террористы или бандиты», — подчеркнул Тыц.

Кстати, законодательные нововведения, касающиеся сноса памятников, не распространяются на кладбища и места захоронения. Тем не менее, и они подвергаются вандализму. 9 октября Тыц сообщил РИА «Новости» , что неизвестные осквернили кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши.

«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия», — заявил он.

Как сообщил в своем фейсбуке журналист из Еленей-Гуры Марек Маркевич, вандалы разрушили более 20 мемориалов. «Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» — написал журналист.

Польша на данный момент занимает лидирующие позиции по количеству актов вандализма в отношении советских памятников. Как уточнил заместитель министра обороны России Павел Попов , в республике было 33 подобных случая только с начала года.

«В 2018 году существенно возросло количество актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Восточной Европе, прежде всего в Польше», — заметил он.

Из этих 33 случаев вандализма 26 представляют собой демонтаж памятников, пояснил Попов.

«Представительства Министерства обороны по организации военно-мемориальной работы за рубежом совместно с сотрудниками российских консульских учреждений на регулярной основе осуществляют мониторинг состояния советского историко-мемориального наследия в странах пребывания. По всем фактам вандализма направляются официальные ноты в органы соответствующих стран», — сказал замминистра.

В Польше ведется война с памятниками, и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи», уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров