Де Мистура шокировал резким заявлением

Де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост.

Об этом сообщает Haberturk.

Он уточнил, что уйдёт со своей должности в конце ноября.

Ранее сообщалось, что де Мистура может посетить Москву до конца текущего месяца.