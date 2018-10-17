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Де Мистура шокировал резким заявлением
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Де Мистура заявил об уходе с поста спецпосланника ООН по Сирии
RT на русском
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ещё 10
50 минут назад
Фото:
Reuters
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1
Спецпосланник Генерального секретаря
ООН
по
Сирии
Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост.
Об этом сообщает Haberturk.
Он уточнил, что уйдёт со своей должности в конце ноября.
Ранее сообщалось, что де Мистура может посетить Москву до конца текущего месяца.
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