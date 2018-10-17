Саакашвили отверг обвинения прокуратуры Грузии в подготовке покушения на Патаркацишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отверг в среду обвинения грузинской прокуратуры в том, что он санкционировал подготовку покушения на своего политического оппонента, бизнесмена Бадри Патаркацишвили , скончавшегося в Великобритании в 2008 году. Об этом бывший глава государства написал в среду на своей странице в социальной сети Facebook, предположив, что эти обвинения направлены на то, чтобы скомпрометировать его и сторонников накануне президентских выборов в стране.

"Новые абсурдные обвинения против меня связаны лишь с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября", — написал Саакашвили.

Бывший грузинский президент заявил, что кандидат от его партии ("Единое национальное движение") Григол Вашадзе лидирует по популярности, и обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в том, что она якобы действует в интересах России.

Саакашвили пообещал отстранить от власти пророссийские, по его мнению, силы в Грузии, а затем — на Украине, нынешнее руководство которой он также обвинил в том, что оно якобы действует в интересах Москвы. Кроме того, Саакашвили, который в 2015-2016 годах был главой областной администрации Одессы и советником президента Украины Петра Порошенко , напомнил, что его самого Киев обвиняет в попытке захвата власти в стране при поддержке сил, связанных с Россией.

Главная прокуратура Грузии в среду объявила о раскрытии дела по подготовке убийства Патаркацишвили и аресте подозреваемых в превышении служебных полномочий и подготовке убийства при отягчающих обстоятельствах бывших высокопоставленных чиновников Департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД республики. Ведомство опубликовало записи разговоров с устройства, найденного в доме одного из обвиняемых, на которых чиновники якобы обсуждают подготовку покушения с привлечением сотрудника охраны Патаркацишвили. По данным грузинской прокуратуры, в ходе беседы один из сотрудников спецслужбы заявляет, что убийство политика санкционировал Михаил Саакашвили.

Бадри Патаркацишвили занимался бизнесом в России и вернулся в Грузию в 2000 году, осуществив здесь ряд крупных бизнес-проектов. В 2002 году он основал телекомпанию Imedi. В 2007-2008 годах Патаркацишвили открыто критиковал ряд аспектов политики президента Михаила Саакашвили. Грузинский политик умер 12 февраля 2008 года в своем доме около Лондона и был похоронен в Тбилиси.