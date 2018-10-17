Самолет с Меланьей Трамп сел из-за задымления

CNN: самолет с Меланьей Трамп на борту совершил вынужденную посадку из-за задымления

Самолет, на борту которого находилась первая леди США Меланья Трамп , был вынужден совершить посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, примерно через 10 минут после взлета в передней части самолета появились следы дыма, ощущался запах горения.

Самолет благополучно приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. По данным CNN, причиной инцидента, скорее всего, была механическая неполадка.

Меланья Трамп направлялась в Филадельфию (штат Пенсильвания) на встречу с группой детей.