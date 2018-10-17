Ещё
Порошенко сравнил Донбасс с Грозным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина "запаниковала" из-за взрыва в Крыму
Украина "запаниковала" из-за взрыва в Крыму

Порошенко сравнил Донбасс с Грозным 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что не намерен делать Донецк и Луганск «ареной боевых действий», как это было с чеченской столицей в конце прошлого века. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZIK.
«Думаю, ни один украинский политик, в том числе, конечно, и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный, Луганск — в Грозный. Это неприемлемо. Это невозможно», — отметил украинский лидер в эфире телеканала.
Порошенко также упомянул, что не не собирается уничтожать «мирное население бомбардировками», чтобы вернуть неподконтрольные территории. «Украина — не Россия. И мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь и не приносят ее в жертву имперским амбициям», — подчеркнул президент.
Кроме того, Порошенко вновь обвинил Кремль в превращении украинской территории в место боевых действий «под предлогом якобы защиты русскоязычных в Украине». По его мнению, «стратегия Путина сейчас терпит полное фиаско», в результате чего Россия не имеет союзников и находится в глубоком экономическом кризисе.
Украинский лидер отметил, что постарается урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем и подчеркнул, что его действия поддерживают 60 процентов украинских граждан.
В октябре 2018 года Петр Порошенко обвинил Россию в нанесении авиаударов по территории Украины, комментируя совместные военные маневры с государствами-членами НАТО. Однако президент не уточнил, где и когда именно были совершены авианалеты.
Вооруженный конфликт на территории Украины начался в 2014 году после государственного переворота, произошедшего в результате многомесячной акции протеста. Власти Киева назвали Россию «страной-агрессором» в законе о реинтеграции Донецкой и Луганской областей и обвинили ее в поддержке неподконтрольных территорий на Донбассе. Москва считает обвинения бездоказательными.
В 1999 году в ходе Второй чеченской войны по Грозному были нанесены ракетно-бомбовые удары. По разным данным, погибли от 100 до 120 человек. Около 400 жителей города были ранены.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убивали всех, кого могли найти»449
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи228
В Керчь отправили армию58
Появились первые версии взрыва в Крыму118
Путин обратился с поручением к Минздраву и МЧС176
Видео
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
02:23
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи
Политика
01:22
В Крыму объявлен траур
Происшествия
01:09
Очевидцы сообщили о стрельбе перед взрывом в Крыму
Происшествия
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
00:48
Аксенов уточнил число погибших при теракте в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:51
Путин обратился с поручением к Минздраву и МЧС
Политика
01:09
Директор колледжа в Керчи: «Тут как в Беслане»
Происшествия Пожары
00:38
В Керчь отправили армию
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение