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В Киргизии помечтали о новом лайнере от Путина
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В Киргизии вспомнили о многомиллионном подарке Путина и захотели еще один 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель Агентства гражданской авиации Киргизии Алымбай Абакиров надеется, что главе государства Сооронбаю Жээнбекову подарят еще один самолет, который станет бортом №1. Слова Абакирова приводит Kaktus.
«Нынешний борт №1 был подарен президентом России Владимиром Путиным лет 10-12 назад. Надеюсь на еще такой подарок», — сказал Абакиров, не уточнив, от какого государства должен поступить презент.
Он добавил, что Ту-154М, на котором летает президент Киргизии, — хороший, но его пора менять. Новый самолет для первых лиц страны может обойтись в сумму от 80 до 100 миллионов долларов, но таких денег у Бишкека нет.
18 октября депутат Жогорку Кенеша (парламента) республики Таабалды Тиллаев заявил, что ему стыдно за борт №1, на котором летает президент Жээнбеков.
«Этот борт подарила Россия. Борт №1 главе Узбекистана также подарили. У нас дружественные отношения с Турцией… Президент может поднять этот вопрос. В силу своей скромности он летает обычными рейсами с гражданами. Мы не должны этому радоваться. Нужно думать о его безопасности», — цитирует Тиллаева 24.kg.
Министр транспорта и дорог страны Жамшитбек Калилов признал, что президентский самолет уже считается старым, но, несмотря на это, воздушное судно находится в хорошем состоянии.
Для перевозки первых лиц Киргизии используется Ту-154М. Самолет на безвозмездной основе был передан республике по инициативе президента России Владимира Путина в 2006 году.
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