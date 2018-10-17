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Саакашвили уличили в причастности к убийству Патаркацишвили
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Грузия уличила Саакашвили в причастности к убийству Патаркацишвили 

Lenta.ru + ещё 24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Подготовка убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили была санкционирована бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.
В ведомстве полагают, что предпринимателя могли отравить неким «веществом, которое вызвало эффект естественной смерти». По данным ведомства, «на основания указа суда, по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах, задержаны бывшие чиновники МВД Г. М., Л. К. и Р. Ш».
Бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию при Саакашвили, умер 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед в графстве Суррей. Изначально британские власти сочли это подозрительным, однако спустя время причиной его смерти назвали сердечный приступ. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой и предлагал свою кандидатуру на президентских выборах.
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