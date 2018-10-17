Макрон: Европа сталкивается с новой волной национализма

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европу ожидают "тревожные времена" и нужно работать, чтобы противостоять новой волне экстремизма. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мир дает трещину, возникают новые беспорядки, и Европа почти повсеместно склоняется к крайностям и снова уступает место национализму, — заявил Макрон во время телевизионного выступления во вторник вечером. — Те, кто не видит, что происходит вокруг нас, будто дремлют. Но не я".

Президент Франции сказал, что его новая министерская команда, назначенная во вторник, продолжит реформировать страну и делать ее "образованной нацией", поскольку он стремится предотвратить рост экстремизма в стране.

В ходе президентских выборов во Франции в прошлом году Макрон опередил кандидата от евроскептиков Марин Ле Пен . Между тем, крайне правые группы находятся на подъеме в Германии, одержали политические победы в Италии и Австрии, пришли к власти в Венгрии и Польше.

В преддверии европейских выборов, которые пройдут в мае 2019 года, Макрон призвал к "перегруппировке" европейских политических организаций вокруг общих ценностей, к созданию общеевропейской межпартийной политической группы для проведения "прогрессивной" политики против национализма.

"Нас будут судить по нашей ясности и мужеству", — отметил Макрон.

Сделав лишь ограниченные изменения в своем правительстве, президент сказал: "Сегодня нет ни смены направления, ни смены стратегии. Есть желание действовать". Новая команда продолжит реформу пенсионной системы, которая, по словам Макрона, должна обеспечивать "большее равенство".