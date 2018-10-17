«Европа сталкивается с новой волной национализма»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европу ожидают "тревожные времена" и нужно работать, чтобы противостоять новой волне экстремизма. Об этом сообщает Bloomberg.
"Мир дает трещину, возникают новые беспорядки, и Европа почти повсеместно склоняется к крайностям и снова уступает место национализму, — заявил Макрон во время телевизионного выступления во вторник вечером. — Те, кто не видит, что происходит вокруг нас, будто дремлют. Но не я".
Президент Франции сказал, что его новая министерская команда, назначенная во вторник, продолжит реформировать страну и делать ее "образованной нацией", поскольку он стремится предотвратить рост экстремизма в стране.
В ходе президентских выборов во Франции в прошлом году Макрон опередил кандидата от евроскептиков Марин Ле Пен. Между тем, крайне правые группы находятся на подъеме в Германии, одержали политические победы в Италии и Австрии, пришли к власти в Венгрии и Польше.
В преддверии европейских выборов, которые пройдут в мае 2019 года, Макрон призвал к "перегруппировке" европейских политических организаций вокруг общих ценностей, к созданию общеевропейской межпартийной политической группы для проведения "прогрессивной" политики против национализма.
"Нас будут судить по нашей ясности и мужеству", — отметил Макрон.
Сделав лишь ограниченные изменения в своем правительстве, президент сказал: "Сегодня нет ни смены направления, ни смены стратегии. Есть желание действовать". Новая команда продолжит реформу пенсионной системы, которая, по словам Макрона, должна обеспечивать "большее равенство".
Заседание нового кабинета министров должно пройти в среду, перед тем как Макрон отправится в Брюссель на саммит лидеров Евросоюза.