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Трамп назвал свою победу «худшим» для России
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Трамп назвал свою победу на выборах «худшим, что могло случиться с Россией» 

ТАСС + ещё 166 1 час назад
Фото: © AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп полагает, что его победа на выборах в 2016 году стала "худшим, что могло случиться с Россией". При этом глава государства отметил необходимость наладить отношения с РФ.
"Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах", — заявил Трамп в пятницу на митинге в штате Северная Каролина. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.
"Но в то же время поладить с Россией, с Китам и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, — это хорошая, а не плохая вещь", — добавил американский лидер.
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