Трамп назвал свою победу «худшим» для России

Президент США Дональд Трамп полагает, что его победа на выборах в 2016 году стала "худшим, что могло случиться с Россией". При этом глава государства отметил необходимость наладить отношения с РФ.
"Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, — это моя победа на выборах", — заявил Трамп в пятницу на митинге в штате Северная Каролина. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.
"Но в то же время поладить с Россией, с Китам и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, — это хорошая, а не плохая вещь", — добавил американский лидер.