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Трамп назвал «худшее, что случалось с Россией»
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Трамп назвал «худшее, что когда-либо случалось с Россией» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 194 2 часа назад
Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какое событие стало «худшим, что когда-либо случалось с Россией».
«Худшим» для России он назвал свою победу на выборах в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.
При этом он хотел бы «поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными».
Напомним, противники Трампа в США обвиняют его в сговоре с Москвой для победы на выборах. Трамп заявлял, что «сговор с русскими» был, но со стороны его соперницы — Хиллари Клинтон.
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