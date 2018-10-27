Трамп назвал «худшее, что случалось с Россией»

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какое событие стало «худшим, что когда-либо случалось с Россией».
«Худшим» для России он назвал свою победу на выборах в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.
При этом он хотел бы «поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными».
Напомним, противники Трампа в США обвиняют его в сговоре с Москвой для победы на выборах. Трамп заявлял, что «сговор с русскими» был, но со стороны его соперницы — Хиллари Клинтон.