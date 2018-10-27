Трамп назвал «худшее, что случалось с Россией»

Трамп назвал «худшее, что когда-либо случалось с Россией»

«Худшим» для России он назвал свою победу на выборах в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

При этом он хотел бы «поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными».