Китайский завод отказался ремонтировать российское судно

Судоремонтный завод в Шанхае (Китай) отказался исполнять свои обязательства по контракту на ремонт российского судна "Нептун" компании "Гудзон", которая ранее уже имела проблемы с ограничениями для своих судов со стороны Южной Кореи. Как сообщил ТАСС в среду директор "Гудзона" Геннадий Кононенко, в качестве причины руководство завода называет нахождение судов компании в санкционном списке минфина США по КНДР.
"У нас есть судно "Нептун", которое сейчас находится на ремонте в Шанхае. Сегодня я сам уже нахожусь в Китае, так как на прошлой неделе мне сообщили, что судоремонтный завод отказывается завершать ремонт и требует оплату по контракту, и все из-за санкций. Я тогда не поверил, но приехав на место сегодня, я могу уже подтвердить, что все именно так и происходит. Ремонт "Нептуна" уже не ведется, завод хочет выставить судно в море", — рассказал ТАСС Кононенко.
По его словам, компания "Гудзон" уже обратилась в российское посольство в Китае за помощью.
В августе американский минфин объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла, в том числе, базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". По мнению американских властей, суда компании причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". 29 сентября судно "Севастополь", принадлежащее "Гудзону", было задержано в южнокорейском порту Пусан, а 2 октября освобождено без официального объяснения причин.
Позже четыре судовых агента Республики Корея отказались регистрировать походной лист судов "Гудзона" в систему регистрации, ссылаясь на санкции и черный список южнокорейских властей. В это время в порт Поханг уже направлялось судно "Богатырь". После вмешательства российских дипломатов судовой агент поставил "Богатыря" в порт.