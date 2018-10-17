Китайский завод отказался ремонтировать российское судно

В компании «Гудзон» заявили, что завод в КНР отказался чинить ее судно из-за санкций

"У нас есть судно "Нептун", которое сейчас находится на ремонте в Шанхае. Сегодня я сам уже нахожусь в Китае, так как на прошлой неделе мне сообщили, что судоремонтный завод отказывается завершать ремонт и требует оплату по контракту, и все из-за санкций. Я тогда не поверил, но приехав на место сегодня, я могу уже подтвердить, что все именно так и происходит. Ремонт "Нептуна" уже не ведется, завод хочет выставить судно в море", — рассказал ТАСС Кононенко.

По его словам, компания "Гудзон" уже обратилась в российское посольство в Китае за помощью.

В августе американский минфин объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла, в том числе, базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". По мнению американских властей, суда компании причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН ". 29 сентября судно "Севастополь", принадлежащее "Гудзону", было задержано в южнокорейском порту Пусан, а 2 октября освобождено без официального объяснения причин.

Позже четыре судовых агента Республики Корея отказались регистрировать походной лист судов "Гудзона" в систему регистрации, ссылаясь на санкции и черный список южнокорейских властей. В это время в порт Поханг уже направлялось судно "Богатырь". После вмешательства российских дипломатов судовой агент поставил "Богатыря" в порт.