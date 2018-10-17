Ещё
Китайский завод отказался ремонтировать российское судно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей

В компании «Гудзон» заявили, что завод в КНР отказался чинить ее судно из-за санкций 

ТАСС + ещё 5 31 минуту назад
Фото: YouTube
Судоремонтный завод в Шанхае (Китай) отказался исполнять свои обязательства по контракту на ремонт российского судна "Нептун" компании "Гудзон", которая ранее уже имела проблемы с ограничениями для своих судов со стороны Южной Кореи. Как сообщил ТАСС в среду директор "Гудзона" Геннадий Кононенко, в качестве причины руководство завода называет нахождение судов компании в санкционном списке минфина США по КНДР.
"У нас есть судно "Нептун", которое сейчас находится на ремонте в Шанхае. Сегодня я сам уже нахожусь в Китае, так как на прошлой неделе мне сообщили, что судоремонтный завод отказывается завершать ремонт и требует оплату по контракту, и все из-за санкций. Я тогда не поверил, но приехав на место сегодня, я могу уже подтвердить, что все именно так и происходит. Ремонт "Нептуна" уже не ведется, завод хочет выставить судно в море", — рассказал ТАСС Кононенко.
По его словам, компания "Гудзон" уже обратилась в российское посольство в Китае за помощью.
В августе американский минфин объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла, в том числе, базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". По мнению американских властей, суда компании причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". 29 сентября судно "Севастополь", принадлежащее "Гудзону", было задержано в южнокорейском порту Пусан, а 2 октября освобождено без официального объяснения причин.
Позже четыре судовых агента Республики Корея отказались регистрировать походной лист судов "Гудзона" в систему регистрации, ссылаясь на санкции и черный список южнокорейских властей. В это время в порт Поханг уже направлялось судно "Богатырь". После вмешательства российских дипломатов судовой агент поставил "Богатыря" в порт.
ТАСС: последние новости
Болсонару заявил, что не намерен поднимать налоги для богатых Мать и племянница Скрипаля намерены подать документы на британскую визу к концу года Трамп назвал повышение базовой ставки ФРС своей главной угрозой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое тройное убийство160
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея328
Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне»172
Крым установил новый исторический рекорд120
Опубликовано видео с места крушения Су-2751
Видео
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:58
В Москву придут заморозки
Погода Новости Москвы
04:30
На Украине начался новый церковный «раскол»
Украина В мире
00:44
На МЦК произошел сбой
Новости Москвы
00:16
Монеточка попала в больницу
Шоу-бизнес
02:44
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея
В мире Статьи
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение