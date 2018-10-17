«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея

Православный мир активно обсуждает раскол между Константинопольской и Русской православными церквями, произошедший из-за намерения Вселенского патриарха признать автокефалию украинской церкви. Патриархат Турецкой православной церкви намерен подать в суд на Константинополь за его действия. В то же время, конфликт Москвы и Фанара уже стал причиной усиления раскола внутри УПЦ МП.

Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея, передает РИА «Новости»

Как заявила пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол, иск подан на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине . По ее словам, в иске указано, что «это дело политическое и далекое от религии».

«У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви.

Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков», — сказала Эренерол.

Она также заявила, что Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался во внутренние дела стран.

На действия Константинополя отреагировали и другие поместные церкви. Предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) призвал ответственные за раскол православия стороны «покаяться и прекратить безумие».

По его словам, предоставление автокефаилии Украинской православной церкви (УПЦ) является «великим искушением злом». При этом, по его мнению, Русская православная церковь (РПЦ) не имела другого выбора, кроме как прекратить отношения с Константинополем. Он предположил, что предоставление автокефалии может привести к серьезному противостоянию на Украине, отметив, что верующие будут защищать свои храмы, «как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов

Сербский патриарх Ириней считает, что решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) может оказаться „катастрофическим“.

»Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви… признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию», — сказал священнослужитель о решении предоставить автокефалию УПЦ.

Он подчеркнул, что у Варфоломея «не было права» принимать такое решение, которое угрожает целостности и других православных церквей.

«В движении, которое привело к расколу, и не только на канонической территории автономной Украинской Православной Церкви … открывается возможность создания новых подразделений в других поместных Церквях», — обеспокоен Ириней.

Беспокойство сербского патриарха по этому поводу неудивительно. Юрисдикция СПЦ распространяется не только на Сербию, но также на Македонию и Черногорию, при чем в последней действует раскольническая самопровозглашенная Черногорская православная церковь.

Глава сербской церкви напомнил, что «дарование автокефалии не может быть прерогативой лишь одного Константинопольского патриархата», подобные решения принимаются лишь с согласия всех поместных православных церквей.

Ириней предостерег Константинопольский патриархат от дарования украинской церкви в одностороннем порядке, потому что это «не принесет согласия и мира на украинскую землю, но, наоборот, станет причиной новых разделений и новых расколов».

И действительно, после принятия Синодом РПЦ решения о разрыве отношений с Константинополем, угроза раскола нависла не только над мировым православием, но и над УПЦ МП.

Будучи частью Русской православной церкви, УПЦ поддержало решение Синода, однако отдельные священнослужители готовы перейти под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Иерарх Московского патриархата митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

«На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви», — заявил митрополит Александр.

Таким образом священнослужитель нарушил решение Синода РПЦ, которое запрещает священнослужителям русской церкви взаимодействовать с Константинополем.

«Действия Драбинко будут считаться каноническим преступлением», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и президент Гильдии экспертов по религии и праву Роман Лункин.

По словам эксперта, по правилам украинский священник теперь должен быть предан анафеме, однако решение это может принять только митрополит УПЦ МП Онуфрий.

При этом Драбинко не впервые выступает против официальной позиции УПЦ Московского патриархата. В 2012 году Священный синод УПЦ МП даже обвинил его в недостойном поведении и снял его с должности главы Отдела внешних церковных связей. Как подчеркнули на заседании, митрополит «сеял смуту и подозрение среди епископата и духовенства».

К тому моменту, когда было принято это решение, Драбинко многие годы был референтом митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который тогда был болен.

Уже в этом году, весной, он подписал обращение к Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ независимость. Примерно в то же время он опубликовал статью на сайте lb.ua, в которой объяснил необходимость автокефалии.

Более того, митрополит обвинил Россию в попытке аннексии украинской территории.

Однако Дыбенко на самом деле не является крупной фигурой в украинской церкви, отмечает Лункин. «Он — митрополит без епархии. Наверняка он пошел за Константинополем в поисках „хорошей жизни“ и какой-то более достойной роли в создании единой украинской церкви», — говорит эксперт.

При этом Дыбенко — не единственный украинский священник, который еще до нынешнего раскола был настроен против Москвы. Таких священнослужителей в УПЦ МП наберется несколько десятков, говорит Лункин.

Тем не менее, даже не смотря на это, угрозу раскола в рамках УПЦ МП нельзя считать серьезной.