Убитая белка отомстила охотнику

Американский охотник убил белку, съел ее мозги и заразился смертельно опасным заболеванием. Об этом сообщает информационный портал Live Science.

Мужчину доставили в больницу города Рочестер, штат Нью-Йорк, в октябре 2015 года. 61-летний пациент жаловался на спутанность мыслей, потерю связи с реальностью и больше не мог самостоятельно передвигаться.

Врачи сделали пациенту МРТ, и исследование показало, что он страдает от разновидности болезни Крейтцфельдта — Якоба. Это дегенеративное заболевание мозга, при котором его клетки разрушаются. Болезнь также известна как коровье бешенство, так как люди чаще всего заражаются ею от зараженных коров.

Однако семья утверждает, что мужчина отравился не от коровы, а от белки. Неизвестно, съел ли он мозги специально, или их часть смешалась с другими частями туши. Доктора не смогли спасти мужчину, он скончался в больнице.

Случай описала доктор Тара Чен (Tara Chen), изучавшая все случаи заражения болезнью Крейтцфельдта — Якоба в больнице за последние пять лет.

Согласно данным Национального института здоровья США, заболевание встречается у одного человека на миллион. При легкой форме болезни летальный исход наступает в 85 процентах случаев, при тяжелой — всегда.