Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сказал ему о недопустимости вмешательства в американские выборы. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Fox Business.

«Я сказал: "больше никакого вмешательства"», — поделился Трамп. По его словам, в ответ на это Путин сказал, что Москва не пыталась повлиять на выборы.

Американский лидер также предположил, что Путин хотел бы видеть на посту президента США Хиллари Клинтон

Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.