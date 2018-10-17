Ещё
Трамп раскрыл детали разговора с Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп раскрыл детали разговора с Путиным 

Lenta.ru 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным сказал ему о недопустимости вмешательства в американские выборы. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Fox Business.
«Я сказал: "больше никакого вмешательства"», — поделился Трамп. По его словам, в ответ на это Путин сказал, что Москва не пыталась повлиять на выборы.
Американский лидер также предположил, что Путин хотел бы видеть на посту президента США Хиллари Клинтон.
Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине нашли нового страшного врага92
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине393
Украина в очередной раз опозорилась11
РФ «перепрошьет» израильские F-1623
РФ жестко ответила на провокацию СЕ264
Видео
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение