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На Украине нашли нового страшного врага
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На Украине нашли нового страшного врага 

ТК «Звезда» 1 час назад
Главный редактор издания «ГОРДОН» Алеся Бацман осудила принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о национальном языке.
Самый большой враг настоящего, изысканного литературного украинского языка вовсе не русский язык, а суржик. Такого мнения придерживается главный редактор издания «ГОРДОН» Алеся Бацман.
Она также выступила за более изучение родного, исконного украинского языка, но против запретов русской речи.
«Если ты мудрое государство — любить надо стимулируя», — рассказала Бацман в эфире телеканала NEWSONE.
Суржик — это распространенная на территории Украины разновидность разговорного языка, представляющего собой по сути смесь украинского и русского языков.
Ранее стало известно, что Верховная рада в первом чтении приняла новый закон о государственном языке, который предполагает использование только украинского в публичных выступлениях политиков.
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