Болсонару заявил, что не намерен поднимать налоги для богатых

Кандидат на пост президента Бразилии , депутат национального парламента Жаир Болсонару, который набрал наибольшее число голосов в первом туре выборов главы государства, выступает против увеличения налогов на крупный капитал. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу SBT.

"Мне кажется, в Бразилии нельзя говорить о самых богатых, все уже задыхаются. Если вы увеличите налоговое бремя для самых богатых, как во Франции сделало предыдущее правительство, и капитал ушел в Россию… Капитал убежит отсюда, налоговое бремя [и так] огромное", — сказал политик.

Ранее о намерении увеличить налоги для самых богатых граждан страны заявил соперник Болсонару — представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад

7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.

По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики (Ibope), распространенным в минувший понедельник, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 41% сограждан.