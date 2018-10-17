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Болсонару заявил, что не намерен поднимать налоги для богатых 

ТАСС 58 минут назад
Кандидат на пост президента Бразилии, депутат национального парламента Жаир Болсонару, который набрал наибольшее число голосов в первом туре выборов главы государства, выступает против увеличения налогов на крупный капитал. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу SBT.
"Мне кажется, в Бразилии нельзя говорить о самых богатых, все уже задыхаются. Если вы увеличите налоговое бремя для самых богатых, как во Франции сделало предыдущее правительство, и капитал ушел в Россию… Капитал убежит отсюда, налоговое бремя [и так] огромное", — сказал политик.
Ранее о намерении увеличить налоги для самых богатых граждан страны заявил соперник Болсонару — представитель левой Партии трудящихся (ПТ) Фернанду Аддад.
7 октября в Бразилии состоялись президентские и парламентские выборы. Согласно официальным данным, среди кандидатов на высший пост наибольшее число голосов набрали Болсонару (46,03%) и Аддад (29,28%). Так как ни один из этих кандидатов не смог преодолеть 50-процентную отметку, 28 октября они встретятся во втором туре.
По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики (Ibope), распространенным в минувший понедельник, Болсонару выиграет второй тур выборов президента Бразилии. Согласно исследованию, за депутата намерены проголосовать 59% избирателей. Его соперник Аддад может рассчитывать на поддержку 41% сограждан.
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