Блогер напугал игрой на «адском инструменте» 

Японский блогер напугал своих подписчиков, продемонстрировав в Сети игру на «адском инструменте». Поклонник фильмов ужасов под ником @CyaUtsuLshiTro разместил на своей странице в Twitter видеоролик, в котором он играет на вотерфоне. Музыкальный механизм используется кинематографистами для создания устрашающей атмосферы в фильмах. Этот инструмент состоит из чаши-резонатора и расположенных по её краю бронзовых стержней различной длины. Звук извлекается при помощи смычков или специальных молоточков, которые соприкасаются со стрежнями. «Адское» устройство было изобретено Ричардом Уотерсом, его звучание можно услышать в саундтреках таких фильмов, как «Впусти меня», «Полтергейст» и «Матрица».