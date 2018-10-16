Мать Скрипаля собралась к сыну в Великобританию 

Мать британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Елена решила навестить сына в Великобритании. Она поедет в сопровождении племянницы агента Виктории Скрипаль.
«Скорее всего, под Новый год подадим документы на визу», — приводит ТАСС слова Викториии.
Елене Скрипаль 90 лет, она живёт в Ярославле.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте химическим веществом в британском городе Солсбери. Власти королевства обвинили в случившемся Кремль. Москва своей вины не признаёт.
Ранее News.ru писал о том, что дом Сергея Скрипаля пользуется популярностью у российских туристов и журналистов. При этом здание остаётся под наблюдением, его охраняют сотрудники полиции.