Мать Скрипаля собралась к сыну в Великобританию

«Скорее всего, под Новый год подадим документы на визу», — приводит ТАСС слова Викториии.

Елене Скрипаль 90 лет, она живёт в Ярославле.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте химическим веществом в британском городе Солсбери. Власти королевства обвинили в случившемся Кремль. Москва своей вины не признаёт.

Ранее News.ru писал о том, что дом Сергея Скрипаля пользуется популярностью у российских туристов и журналистов. При этом здание остаётся под наблюдением, его охраняют сотрудники полиции.