Домитинговался: Пашинян подал в отставку

Почему Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку с поста премьер-министра Армении Бывший журналист, а впоследствии депутат парламента Пашинян, ставший премьером страны после революционных событий мая 2018 года, хочет провести выборы, чтобы получить парламентское большинство, которого у него в данный момент нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку, сообщает РИА «Новости»

«Я подаю в отставку… Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении. По его словам, он подал в отставку, чтобы провести внеочередные парламентские выборы.

Это решение не стало неожиданностью. Ранее на фоне очередной волны митингов в Армении премьер-министр страны Никол Пашинян анонсировал свой скорый уход с поста.

При этом он пояснил, что хочет быть переизбранным на эту должность по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года.

В воскресенье, 14 октября, Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что 8 октября подписал меморандум о проведении досрочных парламентских выборов. Их планируют провести в декабре. В подписании документа принял участи лидер второй по величине фракции в парламенте страны «Процветающая Армения» Гагик Царукян

«Только что подписал с председателем партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов», — сообщал Пашинян.

В настоящее время Царукян и Пашинян имеют в парламенте 40 мандатов. У Республиканской партии 50 мандатов, и ее представители настаивают на проведении выборов весной 2019 года. Такие сроки они связывают с необходимостью введения изменений в избирательный комплекс. В бывшей партии власти также убеждены, что дополнительное время позволит политическим силам страны лучше подготовиться к предстоящим выборам.

Однако судя по всему, Пашиняну удалось убедить часть своих противников в необходимости проведения досрочных выборов. Менее недели назад в СМИ появились сообщения, что предложение Пашиняна о проведении досрочных парламентских выборов в стране поддержали по меньшей мере 55 депутатов Национального собрания страны.

Такой результат голосования дает Пашиняну большинство в парламенте и наделяет правом проведения досрочных парламентских выборов в декабре.

Пашинян, который долгие годы был журналистом и работал в оппозиционных СМИ, а затем стал депутатом парламента. Он занял пост-премьера в результате революционных событий в мае 2018 года после ухода под давлением митингующих премьера Армении Сержа Саргсяна

Незадолго до объявления об отставке, Пашинян вновь прибегнул к митингам для мобилизации своих сторонников. Причиной для несанкционированной акции стали действия парламента Армении.

Парламент пытался принять законопроект, который заблокировал бы Пашиняну возможность роспуска законодательного органа, и как следствие — сделал бы досрочные выборы невозможными. Чтобы не допустить этого, Пашинян призвал на митинг своих сторонников, которые начали осаду парламента.

Во время митинга премьер подписал указы об увольнении министров и губернаторов от ранее поддержавших его партий «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», которые в тот вечер проголосовали за «скандальные», по словам Пашиняна, поправки в регламент парламента.