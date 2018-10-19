В Польше вступились за советские памятники

Кандидат в мэры Польши вступился за памятники советским солдатам

Кандидат в мэры Варшавы от Союза демократических левых сил (SLD) Анджей Розенек призывает городские власти не заниматься политикой в отношении памятников советским солдатам.

В пятницу Розенек с товарищами по партии, а также группой ветеранов польской армии пришел в Скарышевский парк столицы, где сносят памятник Благодарности Красной армии. Пришедшие люди развернули плакат с текстом "Надо быть приличными".

"Было бы идеально, если бы городской совет не занимался исторической политикой", — сказал Розенек.

"Правительство и Институт национальной памяти принуждают органы местного самоуправления сносить памятники против воли граждан", — добавил он.

"Мы сейчас находимся в месте, где погибли 26 красноармейцев. Они погибли от рук гитлеровцев. Если бы не эти люди, война длилась бы намного дольше. Это были обычные молодые люди, не ангажированные политически", — добавил кандидат в президенты города.

Он отметил, что Польша является одной из немногих стран, где планомерно уничтожают памятники советским солдатам, освобождавшим ее.

"Мы являемся исключительным государством, где в отличие от Германии, Венгрии, Словакии и других стран разрушают памятники советским солдатам", — сказал Розенек.

Памятник советским воинам в Варшаве, Польша

Призывая остановить разрушение памятников, он отметил, что "речь не идет о политических играх, а только об элементарном приличии".

Памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы начали сносить в среду. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.