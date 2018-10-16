Ещё
Сербский министр сравнил посла США с пустой тыквой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны Сербии сравнил посла США с пустой тыквой 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Сербии Александр Вулин резко отреагировал на заявление посла США в Белграде Кайла Скотта о том, что Косово не является "так называемым государством", и напомнил главе дипмиссии, что Сербия — "не колония".
Скотт на мероприятии в правительстве Сербии ранее исправил журналистов, задавших ему вопрос о внешнем давлении на Белград из-за самопровозглашенной республики Косово. Он заявил, что речь идет "не о так называемом правительстве Косово, а правительстве Косово, которое мы считаем суверенным и независимым государством". Его заявление процитировали большинство сербских СМИ.
"Было бы хорошо показать немного больше уважения к стране пребывания", — цитирует Радио и телевидение Сербии реакцию не присутствовавшего при этом президента Александра Вучича, который добавил, что для Белграда правительство Косово было и остается "так называемым".
Более эмоционально отреагировал сербский министр обороны.
"Посол Скотт в своей наглости забыл, что Сербия — не колония, и что он не может покушаться на ее достоинство. То, что Косово "так называемое" и не является государством, доказывает тот факт, что оно — не член ООН", — приводит телеканал слова Вулина.
"Или, может быть, посол Скотт начал говорить и думать от имени ООН. Про такую наглость наш народ говорит: чем тыква пустее, тем дурнее", — резюмировал глава минобороны Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Последние новости
Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке Политолог объяснил, почему Порошенко пригрозил России авиацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве82
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»448
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы35
В ухе вьетнамца сделали необычную находку16
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем300
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине рухнул Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение