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Генконсул Саудовской Аравии улетел из Турции
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СМИ: Генконсул Саудовской Аравии улетел из Турции 

RT на русском + ещё 5 20 минут назад
Фото: Reuters
Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию и отправился на родину на фоне скандала с исчезнувшим саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.
Об этом сообщает Haberturk.
Отмечается, что дипломат вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).
Уточняется, что он воспользовался самолётом саудовского национального авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines.
Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.
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