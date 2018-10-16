СМИ: Генконсул Саудовской Аравии улетел из Турции

Генеральный консул Саудовской Аравии Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию и отправился на родину на фоне скандала с исчезнувшим саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.

Об этом сообщает Haberturk.

Отмечается, что дипломат вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

Уточняется, что он воспользовался самолётом саудовского национального авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.