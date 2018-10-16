Ещё
Испанский король отказался помочь волонтеру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испанский король отказался чистить улицы вместе с подданными 

Lenta.ru 1 час назад
Волонтер с Мальорки предложил испанскому королю Филиппу VI помочь с уборкой после наводнения, протянув ему для приветствия вместо руки метлу. Об этом сообщает Diario de Mallorca.
Филипп прибыл на остров после того, как там случился потоп. В ходе визита в город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар он встретился с волонтерами, которые помогают разгребать завалы и приводить населенный пункт в порядок. Один из добровольцев по имени Оскар Тарела во время рукопожатий протянул королю свою метлу. Однако тот ее брать отказался, все-таки пожал мужчине руку и похлопал по плечу.
Издание также привело пост, который Тарела написал в этой связи на своей странице в Facebook, а позднее удалил. «Он сказал, что приехал помочь, я и предложил ему метлу, потому что рукопожатие мне не особо помогает, — отметил мужчина. — Но он отказался, сказал, что сейчас не может. Я сказал ему, что он может ее взять, никаких проблем, а он все равно не захотел».
Наводнение на острове началось после проливных дождей вечером 9 октября. Больше всего пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. Вышедшая из берегов речка также смыла один из мостов неподалеку от столицы острова, города Пальма-де-Мальорка. В результате потопа погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает BBC News.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве89
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»476
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы36
В ухе вьетнамца сделали необычную находку16
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем301
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине рухнул Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение