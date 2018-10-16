Кличко сделал новое заявление о горячем водоснабжении в Киеве

"Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в более 3000 домов, где ее не было. Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь будет работать ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельные: подключили 90% из тех, которые не работали", — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что городской администрации удалось избежать возможного срыва отопительного сезона. Кличко отметил, что для обеспечения подачи тепла во все дома и учреждения Киева требуется не менее десяти дней.

Ранее Кличко призвал прекратить горячее водоснабжение в Киеве.