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Кличко сделал новое заявление о горячем водоснабжении
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Кличко сделал новое заявление о горячем водоснабжении в Киеве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Michael Dalder/Reuters
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении горячего водоснабжения в нескольких тысячах домов, передает "Украинская правда".
"Киев наконец получает газ и начал поставки горячей воды в более 3000 домов, где ее не было. Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь будет работать ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельные: подключили 90% из тех, которые не работали", — сказал Кличко.
Он подчеркнул, что городской администрации удалось избежать возможного срыва отопительного сезона. Кличко отметил, что для обеспечения подачи тепла во все дома и учреждения Киева требуется не менее десяти дней.
Ранее Кличко призвал прекратить горячее водоснабжение в Киеве.
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