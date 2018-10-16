Лондон: российская разведка готовит кибератаки

В Британии вновь заявили о подготовке кибератак «российской разведкой»

Глава британского национального центра по кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что "агенты российской разведки" якобы взламывают компьютерные системы на территории Великобритании , чтобы подготовить базу для осуществления "разрушительных кибератак". При этом глава центра не привел каких-либо доказательств ни самих взломов, ни причастности к ним российской стороны.

Ранее МИД Британии заявлял, что главное управление российского генштаба ( ГРУ ) "почти точно" организовало серию кибератак по всему миру, в том числе в Британии. Российский МИД назвал эти обвинения очередной кампанией против РФ.

Как заявил Мартин в интервью изданию Evening Standard, речь идет о стратегически важных инфраструктурных объектах, таких как энергосети и телекоммуникационные компании, к которым российские агенты якобы "подключалась в попытке шпионажа". Наличие "точки входа" в сети — первый шаг в подготовке атаки, пишет издание.

"Одна из вещей, о которой мы должны беспокоиться, это то, что Россия и другие враждебные государства установили точки в сетях, из которых они могут выстраивать (атаку — ред.)", — заявил глава NCSC, отметив, что на самом деле осуществление кибератаки занимает больше времени, чем можно предположить из голливудских фильмов.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.