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Улики убийства Хашукджи нашли в консульстве
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Турецкая полиция обнаружила улики, указывающие на убийство Хашукджи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Emrah Gurel
Во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле полиция обнаружила улики, указывающие на убийство пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал NTV.
По данным турецких СМИ, минувшей ночью специалисты взяли пробы грунта во дворе консульства, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр продолжался более девяти часов. По информации источника РИА Новости в МИД Турции, во вторник следователи осмотрят резиденцию саудовского консула.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов девушке сказали, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
По утверждению саудовских властей, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения неубедительны.
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