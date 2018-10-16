Улики убийства Хашукджи нашли в консульстве

Турецкая полиция обнаружила улики, указывающие на убийство Хашукджи

Во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии Стамбуле полиция обнаружила улики, указывающие на убийство пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал NTV.

По данным турецких СМИ, минувшей ночью специалисты взяли пробы грунта во дворе консульства, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр продолжался более девяти часов. По информации источника РИА Новости в МИД Турции, во вторник следователи осмотрят резиденцию саудовского консула.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов девушке сказали, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению саудовских властей, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения неубедительны.