«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю

Порошенко хочет передать Андреевскую церковь Вселенскому патриархату

Украинский лидер Петр Порошенко хочет передать в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевскую церковь, расположенную в центре Киева. Постоянный представитель президента отметила, что передача храма, возведенного в честь апостола Андрея Первозванного, будет означать «единение с матерью-церковью».

Ирина Луценко. Президент Украины Петр Порошенко выразил намерение передать Андреевскую церковь, которая находится в центре Киева, в постоянное пользование Вселенскому патриархату, сообщила постоянный представитель главы государства в Верховной раде

«Порошенко на днях зарегистрирует законопроект, которым планируется передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенском патриарху.

Это будет как символистический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет жест единения с матерью-церковью», — подчеркнула Луценко, уточнив, что президент просит всех «поддержать законопроект».

Андреевская церковь в Киеве — православный храм, возведенный в честь апостола Андрея Первозванного в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли . Она располагается на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. В настоящее время это действующий храм непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Сама УАПЦ такое заявление Порошенко пока не прокомментировала.

11 октября по решению Священного Синода Константинопольской церкви было прекращено действие документа от 1686 года, согласно которому Киевская митрополия передавалась Московскому патриархату.

«Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию (принцип богословия и решения актуальных церковных вопросов — «Газета.Ru») право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии», — написали в сообщении, опубликованном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

Синод РПЦ назвал такое решение Константинополя политическим. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, РПЦ надеется на изменение Константинополем своего решения.

Как отметил Петр Порошенко, государство будет уважать решение тех церквей, которые захотят остаться в единстве с РПЦ после приобретения УПЦ автокефалии.

Такое сообщение украинский лидер разместил на своей странице в твиттере.

«Гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы и вместе с другими православными создавать единую церковь», — подчеркнул Порошенко.

Создание на Украине единой канонической церкви не означает полного исчезновения из страны русской православной церкви, уточнил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет на пресс-конференции. По его словам, РПЦ получит «равное право на существование», но лишится права называться украинской.

Филарет также отметил, что отмена анафемы позволит украинской церкви «объединиться с архиереями Московского патриархата, которые этого захотят». Положение об автокефалии УПЦ получит от Вселенского патриарха только после того, как церкви на Украине объединятся, а это, по словам Филарета, произойдет в ближайшее время.

После прекращения действия документа 1686 года Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинополем. В РПЦ такое решение Вселенского патриарха назвали расколом.

Как отметил митрополит Волоколамский Иларион, Константинопольский патриархат потерял свое право называться координирующим центром для всей Православной церкви.

«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — резюмировал митрополит Иларион в интервью в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он также напомнил, что в течение нескольких десятилетий Московский патриархат и другие поместные церкви принимали участие в подготовке Всеправославного собора, их представители и предстоятели приезжали на собрания, организуемые Константинопольским патриархатом.

«Но вторгнувшись в канонические пределы иной поместной Церкви, легитимизировав раскол, он утратил право именоваться координирующим центром для Православной церкви», — подчеркнул иерарх.

На вопрос о возможности отказа Константинопольского патриархата от предпринятых им шагов глава ОВЦС ответил, что «возможность для покаяния всегда остается, хотя логика последних действий не предполагает каких-то шагов в противоположную сторону». «Но мы все-таки очень надеемся на то, что разум восторжествует», — подчеркнул Иларион.