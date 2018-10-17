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США нанесли удар по своим союзникам в Сирии
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Источник: американские F-15 нанесли удар по курдскому формированию в Сирии 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Два истребителя F-15 сил коалиции в Сирии нанесли удар по формированию курдов СДС (Сирийских демократических сил) из-за непрофессионализма ВВС США, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения", — проинформировал военно-дипломатический источник.
Как сообщается, в районе сирийского населенного пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор сейчас продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США.
"Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране", — отметил военно-дипломатический источник.
Источник подчеркнул, что отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и СДС привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района. Теперь данный район вновь перешел под контроль боевиков.
"Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона", — подытожил он.
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