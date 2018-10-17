США нанесли удар по своим союзникам в Сирии

Источник: американские F-15 нанесли удар по курдскому формированию в Сирии

Два истребителя F-15 сил коалиции в Сирии нанесли удар по формированию курдов СДС (Сирийских демократических сил) из-за непрофессионализма ВВС США , сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ) курдскому формированию сегодня был нанесен бомбовый удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения", — проинформировал военно-дипломатический источник.

Как сообщается, в районе сирийского населенного пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор сейчас продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США.

"Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране", — отметил военно-дипломатический источник.

Источник подчеркнул, что отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и СДС привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района. Теперь данный район вновь перешел под контроль боевиков.