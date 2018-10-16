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Белый дом возмущен клипом с двойником Меланьи Трамп
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Белый дом возмущен клипом с раздетым двойником Меланьи Трамп 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Представительница Мелании Трамп Стефани Гришем отреагировала на клип рэпера T. I. , в котором снималась двойник первой леди США.
Tip/Twitter.com
В клипе рэпер сидит в президентском кресле в Овальном кабинете, а напоминающая Меланью Трамп женщина исполняет стриптиз, снимая куртку с надписью "Мне реально наплевать", которую настоящая первая леди надела перед тем, как посетить центры для несовершеннолетних на границе США в июне.
"Как такое вообще возможно. Отвратительно. Бойкот!" — цитирует Гришем Daily Mail.
Ранее Меланья Трамп объяснила смысл скандального послания на куртке.
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