Белый дом возмущен клипом с двойником Меланьи Трамп

Представительница Мелании Трамп Стефани Гришем отреагировала на клип рэпера T. I. , в котором снималась двойник первой леди США.
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В клипе рэпер сидит в президентском кресле в Овальном кабинете, а напоминающая Меланью Трамп женщина исполняет стриптиз, снимая куртку с надписью "Мне реально наплевать", которую настоящая первая леди надела перед тем, как посетить центры для несовершеннолетних на границе США в июне.
"Как такое вообще возможно. Отвратительно. Бойкот!" — цитирует Гришем Daily Mail.
Ранее Меланья Трамп объяснила смысл скандального послания на куртке.