Чем конфликт США с саудитами выгоден России 

Президент США Дональд Трамп пригрозил «суровым наказанием» Саудовской Аравии, если выяснится, что оппозиционный журналист пропал по вине арабской республики. Германия Великобритания в воскресенье совместно призвали провести заслуживающее доверия расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи . Он был колумнистом газеты The Washington Post и критиковал власти Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия отрицает свою причастность к этой истории, называя обвинения «фальшивыми». На угрозы США Эр-Рияд заявил о готовности ответить на возможные санкции Запада еще более «жесткими мерами», учитывая свою исключительную роль в мировой экономике.

Саудовский журналист 2 октября вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. После пяти часов ожидания у здания его невесте сказали, что журналист покинул консульство. С тех пор он считается пропавшим. В Турции подозревают в убийстве агентов саудовской разведки. Турецкий источник The Washington Post рассказал, что 59-летний журналист был убит группой из 15 человек, которую послали специально для выполнения этой задачи. Источники The New York Times уверяют, что Хашкаджи убили в консульстве, расчленили с помощью пилы и вывезли из страны по частям. Турецкая газета Sabah сообщает, что «умные» часы Apple Watch, находившиеся на руке Хашкаджи, записали момент его убийства в консульстве, а также частично разговоры, которые этому предшествовали.