Макрон сменил не согласных с ним министров

Во Франции сменились четыре несогласных с Макроном министра

Кресло министра внутренних дел досталось Кристофу Кастанеру, одному из ближайших политических соратников президента страны Эммануэля Макрона , передает ТАСС со ссылкой на официальный документ, опубликованный Елисейским дворцом.

«По предложению премьер-министра президент республики… назначил господина Кристофа Кастанера министром внутренних дел», — сообщается в документе, передает РИА «Новости».

Кастанер заменит Жерара Колона, подавшего в отставку из-за расхождений во взглядах с Макроном.

Министерство культуры возглавил Франк Риестер, министерство управления территориями и связей с территориальными сообществами­ — Жаклин Гуро, министерство сельского хозяйства и продовольствия, — Дидье Гийом.

Франк Ристер — член национального собрания, в 2011 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дидье Гийом является представителем Социалистической партии страны, Жаклин Гуро состоит в партии «Демократическое движение».

Ранее президент Макрон высказывался за выстраивание новой архитектуры безопасности Европы вместе с Россией.

В сентябре 2018 года Макрон раскритиковал влияние «американских решений» на европейские страны.