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Макрон сменил не согласных с ним министров
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Во Франции сменились четыре несогласных с Макроном министра 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Кристоф Кастанер, работавший на посту министра по связям с парламентом, занял должность министра внутренних дел Франции, новых руководителей получили министерства культуры, управления территориями и сельского хозяйства и продовольствия.
Кресло министра внутренних дел досталось Кристофу Кастанеру, одному из ближайших политических соратников президента страны Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на официальный документ, опубликованный Елисейским дворцом.
«По предложению премьер-министра президент республики… назначил господина Кристофа Кастанера министром внутренних дел», — сообщается в документе, передает РИА «Новости».
Кастанер заменит Жерара Колона, подавшего в отставку из-за расхождений во взглядах с Макроном.
Министерство культуры возглавил Франк Риестер, министерство управления территориями и связей с территориальными сообществами­ — Жаклин Гуро, министерство сельского хозяйства и продовольствия, — Дидье Гийом.
Франк Ристер — член национального собрания, в 2011 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дидье Гийом является представителем Социалистической партии страны, Жаклин Гуро состоит в партии «Демократическое движение».
Ранее президент Макрон высказывался за выстраивание новой архитектуры безопасности Европы вместе с Россией.
В сентябре 2018 года Макрон раскритиковал влияние «американских решений» на европейские страны.
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